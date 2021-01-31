Tosun Paşa Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta beklenen santrfor transferi gerçekleşti ve siyah-beyazlılar eski forvetleri Cenk Tosun'u yeniden renklerine bağladı... Daha önce Mandzukic ve Hulk için girişimlerini sürdüren ancak iki oyuncuyla da rakamsal konularda anlaşamayan Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un kulübü Everton'u ikna etmeyi başardı. Sezon sonuna kadar kiralanan Milli forvet, bugün özel uçakla İstanbul'a gelecek, ardından kendisini 5 aylığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

RAKAMI ARTIRDILAR

Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'u sezon başında da istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Ara transfer dönemi başlar başlamaz yeniden İngiliz ekibinin kapısını çalan yönetim, kiralama teklifi yapmış ancak bu teklif de Everton tarafından yeterli bulunmamıştı. Fakat siyah-beyazlılar vazgeçmedi ve Everton'a fiyatı yükselterek yeni bir teklif daha sundu. İngiliz ekibi, Beşiktaş'tan gelen bu öneriyi değerlendirdi ve milli oyuncunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giymesini kabul etti.

ÖZEL UÇAKLA GELECEK

Cenk Tosun için daha önce 1 milyon 250 bin euro isteyen İngiliz ekibine 750 bin euro teklif eden siyahbeyazlılar, rakamı 1 milyon euro'ya çıkartınca taraflar el sıkıştı ve Tosun Paşa yuvasına geri döndü. Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun da siyah-beyazlılara geri dönmek istediğini açıkça dile getirmişti. Kendisine yöneltilen "Beşiktaş'a dönmek istiyor musun?" sorusuna hiç düşünmeden "Elbette dönerim" yanıtını veren milli forvetin transferi için Beşiktaş kulübü İngiltere'ye özel uçak gönderecek.

KADROYA ALINMADI

Everton formasıyla en son FA Cupa'taki Rotherham United maçında forma giyen ve bir de gol atan yıldız forvet, dün oynanan ve 2-0 kaybedilen Newcastle United maçının kadrosuna dahil edilmemişti.

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İlk maçın oynandığı 11 Nisan 2016'dan bu yana Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en fazla Süper Lig golü atan oyuncu 18 golle halen Cenk Tosun. Milli forvet, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar toplam 142 maçta görev yaparken, 64 gol attı, 13 de asist yaptı.

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bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu sadece 1 gol atabildi. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.