Mensah'tan olay cevap!

Beşiktaşlı Mensah, sosyal medya hesabından F.Bahçeli Papiss Cisse’ye olay bir cevap verdi.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:38Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
F.Bahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos, sosyal medya hesabından Mesut Özil transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Carlos, "Türk bayrağını Şampiyonlar Ligi'nde taşıyacak olman milyonlarca Fenerbahçeliyi Mesut edecek." Brezilyalı eski futbolcunun paylaşımına Fenerbahçeli Papiss Cisse "Biz geliyoruz" dedi ve Şampiyonlar Ligi hesabını etiketleyerek yanıt verdi. Cisse'nin paylaşımına Mensah'tan olay bir cevap geldi. Mensah, "Fenerbahçe'ye 13 yıldır gelen her oyuncu aynı şeyi söylüyor ama sonu hep hüsran dostum" ifadelerini kullandı.