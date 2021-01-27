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Aboubakar’a uzatma

yönetimi, performansıyla ayakta alkışlanan yıldızın sözleşmesini +1 değil +3 yıl uzatmak için düğmeye bastı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 22:30 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Aboubakar’a uzatma
Siyah-beyazlılar, takımın en skorer isimlerinden biri olan 'ın sözleşmesi uzatmak için harekete geçti. Aboubakar'ın, sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun hayata geçmesi için en az 30 maçta oynama şartı vardı. Ancak gösterdiği etkili performans 'ı, Aboubakar'ın sözleşmesini erkenden uzatma kararı almasına neden oldu. oyuncunun menajeri ile temas kuruldu ve daha uzun süreli bir sözleşme için 'a davet edildi. 'ın isteğiyle Beşiktaş'ın Aboubakar'a, +1 yıllık değil +3 yıllık sözleşme teklif edeceği ve maaşına da zam yapacağı gelen bilgiler arasında. Kamerunlu oyuncu Beşiktaş'tan 750 bin euro'su bonuslar olmak üzere 1.5 milyon euro kazanıyor.
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