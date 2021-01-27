Beşiktaş'tan Başakşehir'in yıldızına kanca!

İşte tam bu noktada Beşiktaş yönetiminin rotasını daha genç bir forvete, Enzo Crivelli'ye çevirdiği öğrenildi.

ŞARTLAR UYARSA NEDEN OLMASIN!

Bu sezon forma giydiği 17 lig maçının sadece 6'sında ilk 11'de şans bulan ve rakip fileleri 2 kez havalandıran Crivelli konusunda Sergen Yalçın ve yönetimin bir görüşme yaparak "Şartlar uygun olursa neden olmasın" kararı aldığı ifade edildi.