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'tan 'in yıldızına kanca!

Brezilyalı forvete son teklifini yapan ve yanıt bekleyen siyah-beyazlılar, ’in 25 yaşındaki santrforu Enzo Crivelli için düğmeye basıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 22:36 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan Başakşehir'in yıldızına kanca!

'ta tüm gözler devre arasında yapılacak olan santrfor takviyesine çevrilmiş durumda.

Beşiktaş'tan Başakşehir'in yıldızına kanca!

Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında bonservisi elinde olan ve kendisine teklif yapılan Hulk bulunuyor.

Beşiktaş'tan Başakşehir'in yıldızına kanca!

Ancak Brezilyalı yıldız kendisine önerilen rakamın tam iki katını istediği için görüşmeler istendiği gibi yürümüyor.

Beşiktaş'tan Başakşehir'in yıldızına kanca!

İşte tam bu noktada yönetiminin rotasını daha genç bir forvete, Enzo Crivelli'ye çevirdiği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Başakşehir'in yıldızına kanca!

'de forma giyen 25 yaşındaki Fransız golcü için nabız yoklaması başlatıldı.

Beşiktaş'tan Başakşehir'in yıldızına kanca!

ŞARTLAR UYARSA NEDEN OLMASIN!

Bu sezon forma giydiği 17 lig maçının sadece 6'sında ilk 11'de şans bulan ve rakip fileleri 2 kez havalandıran Crivelli konusunda Sergen Yalçın ve yönetimin bir görüşme yaparak "Şartlar uygun olursa neden olmasın" kararı aldığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan Başakşehir'in yıldızına kanca!

Crivelli, 'e gelmeden önce Fransa basınına verdiği bir röportajda "Türkiye'deki derbi maçları takip ediyor ve büyük keyif alıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'tan Başakşehir'in yıldızına kanca!

yönetimi Hulk'tan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda Crivelli için ile resmi olarak temasa geçecek.

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