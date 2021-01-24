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'den 'a icra! İşte istediği rakam

Sezon başında 'tan 'ye transfer olan siyah-beyazlı kulübü icraya vermişti. Milli futbolcunun istediği ücretin 1 milyon 268 bin 798 TL olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 01:01 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 02:16
Caner Erkin'den Beşiktaş'a icra! İşte istediği rakam

Bu sezon başında 'ye dönen 'in alacaklarından dolayı eski kulübü 'ı icraya verdiği haberleri 24 Eylül 2020'de medyaya yansımıştı.

Milli futbolcunun siyah-beyazlılardan istediği rakam da belli oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'den KAP'a gönderilen ara dönem finansal denetim raporunda konuyla ilgili bilgilere yer verildi.

Raporda Caner Erkin'in başvurusu üzerine İstanbul 6. İcra Müdürlüğü'nün 1 milyon 268 bin 798 TL bedelli senet alacağı talepli icra takibi başlattığı belirtildi.

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