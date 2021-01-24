Caner Erkin'den Beşiktaş'a icra! İşte istediği rakam

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin'in alacaklarından dolayı eski kulübü Beşiktaş'ı icraya verdiği haberleri 24 Eylül 2020'de medyaya yansımıştı.

Milli futbolcunun siyah-beyazlılardan istediği rakam da belli oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'den KAP'a gönderilen ara dönem finansal denetim raporunda konuyla ilgili bilgilere yer verildi.

Raporda Caner Erkin'in başvurusu üzerine İstanbul 6. İcra Müdürlüğü'nün 1 milyon 268 bin 798 TL bedelli senet alacağı talepli icra takibi başlattığı belirtildi.