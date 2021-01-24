Beşiktaş'ta Hulk harekatı tüm hızıyla sürüyor. Mandzukic'i Milan'a kaptırdıktan sonra kaliteli bir forvet arayışlarına hız veren siyah- beyazlılar rotasını bir anda Brezilyalı yıldız Hulk'a çevirdi.
Beşiktaş'ta Hulk harekatı tüm hızıyla sürüyor. Mandzukic'i Milan'a kaptırdıktan sonra kaliteli bir forvet arayışlarına hız veren siyah- beyazlılar rotasını bir anda Brezilyalı yıldız Hulk'a çevirdi.
Yapılan ilk görüşmede 34 yaşındaki oyuncuya, yarım sezon için 1 milyon euro garanti para ve şampiyonluk bonusu teklifi yapıldı. Ancak sambacının menajerinin "Beşiktaş'taki bazı oyuncular senelik 3.5-4 milyon euro kazanıyor.
Hulk için önerilen bu rakam onların altında olmamalı" deyince Beşiktaşlı yöneticiler yeni bir teklif hazırladı.
KESENİN AĞZI AÇILIYOR
Buna göre Çin'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı forvet için yönetim kesenin ağzını açma kararı aldı. Hulk ve menajeri ile yapılan son görüşmede yönetim, "Bu sezon için 1 milyon euro garanti + şampiyonluk bonusu şartlarımız aynen geçerli.
Sezonu şampiyon tamamladığımızda ise önümüzdeki yıl için alacağın rakamı katlarız. Yeter ki Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi başaralım. Siz bizi mutlu ederseniz, biz de bunun karşılığını fazlasıyla verir, söz ettiğiniz rakamlara çıkarız" diyerek sambacıyı ikna etmeye çalışıyor.
AVRUPA'YI İSTİYOR
Daha önce Zenit ve Shanghai'de 8 yılda ortalama 250 milyon euro'luk inanılmaz bir kazanç elde eden tecrübeli futbolcu Hulk, kariyerinin son döneminde bir Avrupa kulübüne transfer olup şampiyonluk sevinci yaşamak için Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.
JOSEF HER GÜN ARIYOR
Beşiktaş'ın renklerine katmak için tüm imkanlarını seferber ettiği Hulk'a, Brezilyalı vatandaşı Josef de Souza'nın baskısı sürüyor. Souza, Porto'dan takım arkadaşı olan Hulk'u ikna etmek için her gün telefon görüşmesi yapıyor ve son bilgileri aktarıyor.
ÖZEL UÇAK GİDECEK
Tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi durumunda yönetim özel uçak gönderecek. Siyah-beyazlılar, Hulk'tan gelecek 'Evet' yanıtının ardından özel bir uçağı Rio'ya gönderip dünyaca ünlü forveti İstanbul'a getirtecek.