KESENİN AĞZI AÇILIYOR Buna göre Çin'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı forvet için yönetim kesenin ağzını açma kararı aldı. Hulk ve menajeri ile yapılan son görüşmede yönetim, "Bu sezon için 1 milyon euro garanti + şampiyonluk bonusu şartlarımız aynen geçerli.

Sezonu şampiyon tamamladığımızda ise önümüzdeki yıl için alacağın rakamı katlarız. Yeter ki Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi başaralım. Siz bizi mutlu ederseniz, biz de bunun karşılığını fazlasıyla verir, söz ettiğiniz rakamlara çıkarız" diyerek sambacıyı ikna etmeye çalışıyor.