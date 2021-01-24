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Hulk için tüm şartları zorluyor! 'Paranı katlarız'

Yarım sezon için 1 milyon euro + şampiyonluk bonusu teklif edilen yıldız golcü, “Şampiyon olalım, seneye bu rakamını da katlarız” denilerek ikna edilmeye çalışılıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 22:26 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş Hulk transferi için kesenin ağzını açıyor!

'ta Hulk harekatı tüm hızıyla sürüyor. Mandzukic'i Milan'a kaptırdıktan sonra kaliteli bir forvet arayışlarına hız veren siyah- beyazlılar rotasını bir anda Brezilyalı yıldız Hulk'a çevirdi.

Beşiktaş Hulk transferi için kesenin ağzını açıyor!

Yapılan ilk görüşmede 34 yaşındaki oyuncuya, yarım sezon için 1 milyon euro garanti para ve şampiyonluk bonusu teklifi yapıldı. Ancak sambacının menajerinin "'taki bazı oyuncular senelik 3.5-4 milyon euro kazanıyor.

Beşiktaş Hulk transferi için kesenin ağzını açıyor!

Hulk için önerilen bu rakam onların altında olmamalı" deyince Beşiktaşlı yöneticiler yeni bir teklif hazırladı.

Beşiktaş Hulk transferi için kesenin ağzını açıyor!

KESENİN AĞZI AÇILIYOR

Buna göre Çin'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı forvet için yönetim kesenin ağzını açma kararı aldı. Hulk ve menajeri ile yapılan son görüşmede yönetim, "Bu sezon için 1 milyon euro garanti + şampiyonluk bonusu şartlarımız aynen geçerli.

Beşiktaş Hulk transferi için kesenin ağzını açıyor!

Sezonu şampiyon tamamladığımızda ise önümüzdeki yıl için alacağın rakamı katlarız. Yeter ki Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi başaralım. Siz bizi mutlu ederseniz, biz de bunun karşılığını fazlasıyla verir, söz ettiğiniz rakamlara çıkarız" diyerek sambacıyı ikna etmeye çalışıyor.

Beşiktaş Hulk transferi için kesenin ağzını açıyor!

AVRUPA'YI İSTİYOR

Daha önce Zenit ve Shanghai'de 8 yılda ortalama 250 milyon euro'luk inanılmaz bir kazanç elde eden tecrübeli futbolcu Hulk, kariyerinin son döneminde bir Avrupa kulübüne transfer olup şampiyonluk sevinci yaşamak için 'ın teklifine sıcak bakıyor.

Beşiktaş Hulk transferi için kesenin ağzını açıyor!

JOSEF HER GÜN ARIYOR

'ın renklerine katmak için tüm imkanlarını seferber ettiği Hulk'a, Brezilyalı vatandaşı Josef de Souza'nın baskısı sürüyor. Souza, Porto'dan takım arkadaşı olan Hulk'u ikna etmek için her gün telefon görüşmesi yapıyor ve son bilgileri aktarıyor.

Beşiktaş Hulk transferi için kesenin ağzını açıyor!

ÖZEL UÇAK GİDECEK

Tecrübeli oyuncunun, 'ın teklifini kabul etmesi durumunda yönetim özel uçak gönderecek. Siyah-beyazlılar, Hulk'tan gelecek 'Evet' yanıtının ardından özel bir uçağı Rio'ya gönderip dünyaca ünlü forveti İstanbul'a getirtecek.

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