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Usta yazardan yorumu! "Şampiyonluğu ufukta görünüyor"

Son dakika haberleri... 'de son olarak 'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, liderliğini sürdürdü. Gazetesi yazarı da siyah-beyazlılardaki son durumu dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:59
Usta yazardan Beşiktaş yorumu! "Şampiyonluğu ufukta görünüyor"

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ EMİN ELLERDE

Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, yaklaşık 15 ay önce inanılmaz bir borcun altına girerek yönetimini aldılar. Şu anda görülen, sportif olarak başarıyı yakaladılar.

Usta yazardan Beşiktaş yorumu! "Şampiyonluğu ufukta görünüyor"

Bu duruma gelinmesinde en büyük etken Sergen Yalçın'ı göreve getirilmesi oldu. Yapılan transferler de deyim yerindeyse 'cuk' oturdu.

Usta yazardan Beşiktaş yorumu! "Şampiyonluğu ufukta görünüyor"

'ın istikbalini düşünerek Sergen hoca da, Ersin ve Rıdvan'ı ilk 11'e alarak çok doğru bir yatırım yaptı. Sezon başı hemen hemen tüm Beşiktaş camiası ve spor medyası, yönetimin karma karışık olduğu ve istifaların olacağını belirtirken, Sergen ve ekibine hücum ediliyordu.

Usta yazardan Beşiktaş yorumu! "Şampiyonluğu ufukta görünüyor"

Pozitif neticeler geldikçe bu karanlık tablo da aydınlanmaya başladı. Şu anda bütün camia birlik ve beraberlik içerisinde.
'ın takım olma konusunda artık herkes hemfikir... Siyah-beyazlı takımın şampiyonluğu ufukta görünüyor.

Usta yazardan Beşiktaş yorumu! "Şampiyonluğu ufukta görünüyor"

yönetim kurulunda da takdir ettiğim birçok yönetici var. Zaman zaman görüşüyorum. Fikirler aydınlık ve Beşiktaş'ın geleceği için projeler üretiliyor.

Usta yazardan Beşiktaş yorumu! "Şampiyonluğu ufukta görünüyor"

Ama hiçbir zaman unutmadım, siz de unutmayın, unutturmayın... Fikret Orman ve yönetiminin bıraktığı hasar o kadar büyük ki; dün yine açıklanan bilançolarda 227.8 milyon TL zarar var. Başka bir deyişle 'ın borcu günlük 1 milyon 260 bin TL artıyor.

Usta yazardan Beşiktaş yorumu! "Şampiyonluğu ufukta görünüyor"

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun Allah yardımcısı olsun. Tabii ki camianın desteği ve Sergen Yalçın ve ekibinin başarılarının devamıyla bu zor günler geride kalacak. Kısa vadede her şeyin düzelmesi bir mucize olur. Onun için ben camiasına sabır diliyorum.

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