Usta yazardan Beşiktaş yorumu! "Şampiyonluğu ufukta görünüyor"

Pozitif neticeler geldikçe bu karanlık tablo da aydınlanmaya başladı. Şu anda bütün camia birlik ve beraberlik içerisinde. Beşiktaş 'ın takım olma konusunda artık herkes hemfikir... Siyah-beyazlı takımın şampiyonluğu ufukta görünüyor.

Beşiktaş yönetim kurulunda da takdir ettiğim birçok yönetici var. Zaman zaman görüşüyorum. Fikirler aydınlık ve Beşiktaş'ın geleceği için projeler üretiliyor.

Ama hiçbir zaman unutmadım, siz de unutmayın, unutturmayın... Fikret Orman ve yönetiminin bıraktığı hasar o kadar büyük ki; dün yine açıklanan bilançolarda 227.8 milyon TL zarar var. Başka bir deyişle Beşiktaş'ın borcu günlük 1 milyon 260 bin TL artıyor.