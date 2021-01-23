Haberler Beşiktaş Beşiktaş ile Göztepe 53. kez karşılaşacak!

ile 53. kez karşılaşacak!

'de ilk yarının son haftasında , sahasında 'yi konuk edecek. İki takım daha önce 52 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 26'sını Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:22
Beşiktaş ile Göztepe 53. kez karşılaşacak!

'in 21. hafta mücadelesinde yarın rakip olacak ile , bu kulvarda 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 26'sını Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 84-48 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçta Beşiktaş, rakibine 3-0 üstünlük kurdu. 'nın yapımının ardından ilk maçını Beşiktaş ile oynayan Göztepe, bu karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 27. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 26 lig maçında Beşiktaş 16, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 50 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.

2001-2002 sezonunda 'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 52 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA