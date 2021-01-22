Mensah’tan resital

Beşiktaş'ın Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, maçın yıldızıydı. 26 yaşındaki futbolcu iki golle zaferin baş mimarı oldu. 50. dakikada nefis bir gol atarak takımını 2-0 öne geçiren siyah-beyazlı oyuncu, 70'te bir kez daha sahneye çıkıp skoru belirleyen isim oldu. Mensah'ın 64. dakikada bir şutu da direkten döndü. 2. golünü attıktan sonra 71. dakikada kenara alınan Mensah, bu sezon ligde çıktığı 17. maçta 4 gole ulaştı. Oyuncu ayrıca 8 maç sonra golle tanıştı. Bu sezon 1 de asisti bulunan tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Güzel bir galibiyet oldu. Baştan sona hak ettiğimizi düşünüyorum, zaten skor da bunu gösteriyor. Sezon sonuna kadar mümkün olduğunca bu performansı devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.