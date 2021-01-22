Rıdvan yine boş geçmedi

Genç sol bek, Larin'in attığı golde pası veren isimdi. 19 yaşındaki futbolcu, böylece üst üste 2 maçta asist yapma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılarda asist yapan bir başka isim de N'Koudou oldu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Aboubakar'ın sayısında rol oynadı. Fransız futbolcu "Net bir galibiyet aldık. G.Saray zaferi sonrası bu zafer daha da önemliydi. Yola devam edeceğiz" dedi.