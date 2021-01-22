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yine boş geçmedi

Geçen hafta oynanan derbisinde bu sezonki ilk asistini yapan , dünü de boş geçmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Rıdvan yine boş geçmedi

Genç sol bek, 'in attığı golde pası veren isimdi. 19 yaşındaki futbolcu, böylece üst üste 2 maçta asist yapma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılarda asist yapan bir başka isim de N'Koudou oldu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Aboubakar'ın sayısında rol oynadı. Fransız futbolcu "Net bir galibiyet aldık. zaferi sonrası bu zafer daha da önemliydi. Yola devam edeceğiz" dedi.

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