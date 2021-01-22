Genç sol bek, Larin'in attığı golde pası veren isimdi. 19 yaşındaki futbolcu, böylece üst üste 2 maçta asist yapma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılarda asist yapan bir başka isim de N'Koudou oldu. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Aboubakar'ın sayısında rol oynadı. Fransız futbolcu "Net bir galibiyet aldık. G.Saray zaferi sonrası bu zafer daha da önemliydi. Yola devam edeceğiz" dedi.
Rıdvan yine boş geçmedi
Geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinde bu sezonki ilk asistini yapan Rıdvan Yılmaz, dünü de boş geçmedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50