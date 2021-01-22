Haberler Beşiktaş Ljajic golü attı VAR’a takıldı

golü attı VAR’a takıldı

Uzun süredir kadroda yer bulamayan dün forma giydi hatta bir de gol attı. Ancak başarılı oyuncunun golü VAR incelemesine takıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:33 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Ljajic golü attı VAR’a takıldı

Sırp futbolcu güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak Karagümrüklüler, pozisyon başlangıcında 'ün topu elle aldığı itirazında bulundular. VAR odasından gelen uyarı sonrasında da hakem pozisyonu izlemek için ekrana gitti. Sonrasında itirazları haklı bularak 'in attığı golü iptal etti.

SON DAKİKA