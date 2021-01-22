Sırp futbolcu güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak Karagümrüklüler, pozisyon başlangıcında Dorukhan Toköz'ün topu elle aldığı itirazında bulundular. VAR odasından gelen uyarı sonrasında da hakem Mete Kalkavan pozisyonu izlemek için ekrana gitti. Sonrasında itirazları haklı bularak Adem Ljajic'in attığı golü iptal etti.
Ljajic golü attı VAR’a takıldı
Uzun süredir kadroda yer bulamayan Adem Ljajic dün forma giydi hatta bir de gol attı. Ancak başarılı oyuncunun golü VAR incelemesine takıldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:33 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50