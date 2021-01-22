Ljajic golü attı VAR’a takıldı

Sırp futbolcu güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak Karagümrüklüler, pozisyon başlangıcında Dorukhan Toköz'ün topu elle aldığı itirazında bulundular. VAR odasından gelen uyarı sonrasında da hakem Mete Kalkavan pozisyonu izlemek için ekrana gitti. Sonrasında itirazları haklı bularak Adem Ljajic'in attığı golü iptal etti.