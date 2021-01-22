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'ta maçı hazırlıkları başladı

'in 21. haftasında , sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 16:43
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı

, 'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 20. haftasında dün konuk olduğu 'ü 4-1 yenerek liderliğini sürdüren siyah-beyazlı ekip, Göztepe ile 'ta oynayacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre 'ndeki idman, teknik direktör yönetiminde yapıldı.

Fatih Karagümrük müsabakasında oynayan futbolcular, yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise idmana ısınma ve istasyon koşuları, açma germe hareketleriyle başladı. , 5'e 2 top kapma, oyunlarıyla devam eden antrenman, yarı sahadaki çift kale maç ve ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

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