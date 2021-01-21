Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın Beşiktaş - Karagümrük maçının ardından Hulk açıklamasında bulundu

- maçının ardından Hulk açıklamasında bulundu

Teknik Direktörü , 4-1 kazandıkları karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sihay-beyazlıların listesinde olan Hulk ile ilgili konuşan Yalçın, "Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartlar bize uyarsa, bir almak istiyoruz." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:49
Sergen Yalçın Beşiktaş - Karagümrük maçının ardından Hulk açıklamasında bulundu

'in 20. haftasında deplasmanda 'ü 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren 'ta teknik direktör , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÇOK DOĞRU OYNADIK"

"Kazanmak çok önemliydi. Hava şartları, ... Oyuncularımızı konsantrasyon için fazlasıyla uyardık. Çünkü iyi bir takım. Oyuncularım çok iyi performans gösterdi, çok doğru oynadık. Güzel bir 3 puan aldık. Oyuncularıma teşekkür ederim."

"GENÇ YA DA YAŞLI OYUNCU DİYE BİR ŞEY YOK"

"Bir oyuncunun genç olması oynaması gerektirmez. Genç ya da yaşlı diye bir şey yok. 19 yaşındaki de oynuyor, 37 yaşındaki de oynuyor. Pas rekoru olabilir, zaman zaman böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Oyuncularım her şeyi denedi ve güzel bir sonuç aldık."

"HULK DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR OYUNCU"

" hattına bir oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartlar bize uyarsa, bir forvet almak istiyoruz."

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