Sergen Yalçın Beşiktaş - Karagümrük maçının ardından Hulk açıklamasında bulundu

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÇOK DOĞRU OYNADIK"

"Kazanmak çok önemliydi. Hava şartları, Olimpiyat Stadı... Oyuncularımızı konsantrasyon için fazlasıyla uyardık. Çünkü Karagümrük iyi bir takım. Oyuncularım çok iyi performans gösterdi, çok doğru oynadık. Güzel bir 3 puan aldık. Oyuncularıma teşekkür ederim."

"GENÇ YA DA YAŞLI OYUNCU DİYE BİR ŞEY YOK"

"Bir oyuncunun genç olması oynaması gerektirmez. Genç ya da yaşlı diye bir şey yok. 19 yaşındaki de oynuyor, 37 yaşındaki de oynuyor. Pas rekoru olabilir, zaman zaman böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Oyuncularım her şeyi denedi ve güzel bir sonuç aldık."

"HULK DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR OYUNCU"

"Forvet hattına bir oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartlar bize uyarsa, bir forvet almak istiyoruz."