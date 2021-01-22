Haberler Beşiktaş Süper ikili gollerine devam ediyor! Aboubakar & Larin...

Süper ikili gollerine devam ediyor! & ...

’ın iki golcüsü limit tanımıyor! ve , önünde de harikalar yarattı. Birer gol atan süper ikili toplam gol sayısını 22’ye çıkardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:28 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Süper ikili gollerine devam ediyor! Aboubakar & Larin...

'ın golcüleri dün de işbaşındaydı. ve , gollerine karşısında da devam etti. Birer gol atan süper ikiliden , bu sezon 10 kez rakip fileleri havalandırırken, ise 12 golle 'ın en skorer ismi unvanını korudu. 'in en golcü forvet ikilisi olan , 'nın 5 büyük liginde de öne çıkan futbolcular olmayı başardı. Siyah-beyazlıların bu sezon attığı 45 golün yarısına imza atan ikiliden Larin 3, Aboubakar da 2 asistle ekstra katkı sağladı.

ZİRVEYİ BIRAKMAYACAĞIZ
Karşılaşmanın ardından bir hayli mutlu olan Cyle Larin, "3 puanı sonuna kadar hak ettiğimiz bir 90 dakika oynadık. Tüm arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Herkes başlangıç düdüğünden itibaren bir an olsun oyundan kopmadan mücadele etti. Zirvedeki yerimizi sonuna kadar korumak istiyoruz. Bunun için de tüm takım olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Yıldız futbolcu sözlerine şöyle devam etti: "Hocamız 'ın liderliğinde iyi çalışıyoruz ve sahada da en iyi şekilde karşılığını alıyoruz."

ÇOK DAHA İYİ OLACAK
Karagümrük karşısında gol perdesini açan Aboubakar, maçın ardından şunları söyledi: "En önemlisi takımın yaklaşımıydı. Maça iyi başladık ve golden sonra oyunumuzu geliştirdik. Gol güzeldi ama takım oyunu daha iyiydi. 'dan ayrılış sürecimde oynamamam insanların kafasında soru işareti yaratmış olabilir. Oynamama nedenim sakatlık değildi. Burada iyi bir arkadaşlık var, güzel gidiyoruz. Yüzde 100 olduğumda çok daha iyi olacak."

Aboubakar, bir istatistiğini de geliştirdi. , bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol atan oyuncu oldu. Dış sahalarda 6 kez gol sevinci yaşayan Abou, bunlardan ikisini 'e attı.

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