Aboubakar atıyor kasa doluyor

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı Vincent Aboubakar, attığı gollerle takımı sırtlarken, kulübün kasasını da doldurmayı başardı. Bu sezon 14 Süper Lig maçında 9 kez rakip ağları sallayıp 2 de asist yapan Kamerunlu forvetin skoru direkt değiştirdiği sınavlarda Beşiktaş, ciddi bir miktarı kasasına koydu. Denizli karşılaşmasında Aboubakar'ın asisti ile Beşiktaş, 1-0 öne geçerken; galip gelinen F.Bahçe ve Erzurum karşılaşmalarında da skoru değiştiren isim Aboubakardı... Hatay maçında da perdeyi açan golü atan Kamerunlu forvetin, direkt sonuca etki ettiği bu karşılaşmalardan Beşiktaş, 7 milyon 875 TL gelir elde etti.