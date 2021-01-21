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Aboubakar atıyor kasa doluyor

'ın yıldızı attığı gollerle sadece puan değil para da kazandırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Aboubakar atıyor kasa doluyor

'ın sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladığı , attığı gollerle takımı sırtlarken, kulübün kasasını da doldurmayı başardı. Bu sezon 14 maçında 9 kez rakip ağları sallayıp 2 de asist yapan forvetin skoru direkt değiştirdiği sınavlarda Beşiktaş, ciddi bir miktarı kasasına koydu. karşılaşmasında Aboubakar'ın asisti ile Beşiktaş, 1-0 öne geçerken; galip gelinen ve karşılaşmalarında da skoru değiştiren isim Aboubakardı... maçında da perdeyi açan golü atan Kamerunlu forvetin, direkt sonuca etki ettiği bu karşılaşmalardan Beşiktaş, 7 milyon 875 TL gelir elde etti.

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