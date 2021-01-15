Beşiktaş'ta 3'lü transfer operasyonu! Mandzukic olmazsa...

Santrafor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan Mario Mandzukic için görüşmeler yaparken diğer yandan Koita ve Kenan Karaman için de girişimlerini sürdürüyor.

35 yaşındaki Hırvat golcünün Beşiktaş'ın 6 ay için önerdiği rakamı kabul etmediği ve en az 1.5 yıllık sözleşme istediği biliniyordu.