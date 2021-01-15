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'ta 3'lü transfer operasyonu! Mandzukic olmazsa...

'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, ara dönemde kadrosuna mutlaka bir forvet katmak istiyor. Bilindiği üzere Kara Kartal, ismini ön planda tutuyor. Bunula beraber Beşiktaş'ın Mandzukic transferinin olmaması halinde 2 isme ibreyi kaydıracağı ifade edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 22:07 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta 3'lü transfer operasyonu! Mandzukic olmazsa...

Santrafor transferi için çalışmalarını sürdüren , bir yandan için görüşmeler yaparken diğer yandan Koita ve Kenan Karaman için de girişimlerini sürdürüyor.

Beşiktaş'ta 3'lü transfer operasyonu! Mandzukic olmazsa...

35 yaşındaki Hırvat golcünün 'ın 6 ay için önerdiği rakamı kabul etmediği ve en az 1.5 yıllık sözleşme istediği biliniyordu.

Beşiktaş'ta 3'lü transfer operasyonu! Mandzukic olmazsa...

Siyah beyazlılar, rakamları biraz yükseltse de Mandzukic'i henüz ikna edemedi ve golcü oyuncu dünden itibaren Milan ile görüşmeye başladı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre anlaşma ihtimali konusunda her iki taraf da net bir görüş bildirmiyor.

Beşiktaş'ta 3'lü transfer operasyonu! Mandzukic olmazsa...

KOITA'NIN GÖNLÜ VAR
Siyah-beyazlıların listede B planı olarak yer verdiği Fode Koita ise Kartal'ın transfer gündemini, taraftarlar gibi heyecanla takip ediyor. 'a gelmeyi çok isteyen Koita, Kasımpaşa'dan bonservisi konusunda anlayış bekliyor.

Beşiktaş'ta 3'lü transfer operasyonu! Mandzukic olmazsa...

Lacivert beyazlılar, oyuncusu için 1 milyon euro'ya yakın bonservis talebinde bulunmuş ancak bu ücretleri veremeyeceğini iletmişti.

Beşiktaş'ta 3'lü transfer operasyonu! Mandzukic olmazsa...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki golcü oyuncu, 'ın Mandzukic transferinde mutlu sona ulaşamaması halinde kendisiyle temasa geçileceğini umuyor.

Beşiktaş'ta 3'lü transfer operasyonu! Mandzukic olmazsa...

KARAMAN ZORLUYOR
'ta üçüncü forvet adayı ise Kenan Karaman. İlk olarak 2'nci Lig takımı Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman'ı isteyen siyah beyazlılar, Alman ekibinin teklifi kabul etmemesi üzerine bu transferi sezon sonuna bıraktı.

Beşiktaş'ta 3'lü transfer operasyonu! Mandzukic olmazsa...

Türkiye'ye gelmek isteyen Kenan Karaman ve menajerinin siyah beyazlılara sezon sonu için söz verdiği gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta 3'lü transfer operasyonu! Mandzukic olmazsa...

Öte yandan Ahmet Kutucu için de ön görüşme yapan siyah-beyazlılar, daha önce Trabzonspor'un da girişimde bulunduğu Schalke 04'te forma giyen 20 yaşındaki Ahmed Kutucu'yu listenin son sırasına aldı.

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