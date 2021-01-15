Beşiktaş'ta 3'lü transfer operasyonu! Mandzukic olmazsa...

Santrafor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan Mario Mandzukic için görüşmeler yaparken diğer yandan Koita ve Kenan Karaman için de girişimlerini sürdürüyor.
35 yaşındaki Hırvat golcünün Beşiktaş'ın 6 ay için önerdiği rakamı kabul etmediği ve en az 1.5 yıllık sözleşme istediği biliniyordu.
Siyah beyazlılar, rakamları biraz yükseltse de Mandzukic'i henüz ikna edemedi ve golcü oyuncu dünden itibaren Milan ile görüşmeye başladı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre anlaşma ihtimali konusunda her iki taraf da net bir görüş bildirmiyor.