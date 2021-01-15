Aboubakar-Larin ikilisi tarih yazıyor

EN ETKİLİ İKİLİ
Muhteşem ikili toplam 20 gole imza atarken, Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan ekiplerin forvetlerinin attığı gol toplamı bu isimleri ancak geçebildi. Galatasaray'da 9 gollü Diagne ve Başakşehir'den 6 gollü Gulbrandsen, 5 gol barajını geçerken; Fenerbahçe ve Trabzon'dan isimlerin de yer aldığı listede toplam 10 forvet 36 kez rakip ağları salladı. Larin ve Aboubakar ikilisi, bu 10 ismin attığı gollerin yarısından fazlasına imza atarak Süper Lig'in en etkili hücum hattı olarak dikkat çekmeye devam ediyor.
DERBiYi BEKLiYORLAR
Pazar günü oynanacak derbide golcülerin rekabeti yaşanacak. Larin 11, Aboubakar ise 9 gol atarken; Süper Lig'de 39 golü bulunan Beşiktaş'ta bu ikili 20 gollük katkı yaptı. Larin, Süper Lig'de görev aldığı 16 maçta fileleri 11 kez havalandırdı. Kanadalı oyuncu, özellikle iç sahadaki maçlarda etkili oldu. Larin, iç sahadaki karşılaşmalarda 8 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Vincent Aboubakar ise takımı adına 9 gol kazandırdı. Bunların 4'ünü penaltıdan bulan Aboubakar, bu sezon Beşiktaş'ın F.Bahçe'yi deplasmanda 4-3 yendiği maçta 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertli takımla oynanan derbi maçlarda 3 kez gol sevinci yaşayan Aboubakar, G.Saray'a karşı ise bir kez şans buldu.