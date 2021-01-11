Haberler Beşiktaş Flaş transfer harekatı! Vincent Aboubakar'a Premier Lig kancası

Flaş transfer harekatı! 'a kancası

'de transfer harekatı iyiden iyiye hissedilmeye başlanmışken, bazı oyuncular için yurt dışından da talipler gelmeye devam ediyor. Son olarak 'ın 'dan kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu için ekibinin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:20
Flaş transfer harekatı! Vincent Aboubakar'a Premier Lig kancası

'ın golcüsü 'a 'den talip var.

Flaş transfer harekatı! Vincent Aboubakar'a Premier Lig kancası

Sebastian Haller'ı Ajax'a satan West Ham United'ın gözü 'ın yıldızı 'da.

Flaş transfer harekatı! Vincent Aboubakar'a Premier Lig kancası

İngiliz ekibinin teknik direktörü David Moyes, Kamerunlu golcüyü takımda görmek istediğini ifade etti.

Flaş transfer harekatı! Vincent Aboubakar'a Premier Lig kancası

Geçtiğimiz hafta golcü oyuncusu Sebastian Haller'ı Hollanda ekibi Ajax'a yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satan West Ham United, bu oyuncudan doğan boşluğu Aboubakar'la doldurmayı planlıyor.

Flaş transfer harekatı! Vincent Aboubakar'a Premier Lig kancası

Takımda sürekli sakatlık problemi yaşayan Michail Antonio'nun forvet pozisyonunda tek kaldığına dikkat çeken Teknik Direktör David Moyes, Kamerunlu golcünün alınmasını istiyor.

Flaş transfer harekatı! Vincent Aboubakar'a Premier Lig kancası

'de çıktığı 13 maçta 9 gol atıp 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Aboubakar için West Ham'ın önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekibin kapısını çalması bekleniyor.

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