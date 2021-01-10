Haberler Beşiktaş Josef'ten dikkat çeken Alex ve Melo yorumu! "Hayal bile edemezsiniz"

Josef'ten dikkat çeken Alex ve Melo yorumu! "Hayal bile edemezsiniz"

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın bu sezon gösterdiği performansla parlayan isimlerinden olan , ülkesi 'da şampiyonluktan 'ya kadar önemli açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 11:19
Josef'ten dikkat çeken Alex ve Melo yorumu! "Hayal bile edemezsiniz"

Süper Lig'de özellikle son haftalarda topladığı puanlarla ligde liderlik koltuğuna oturan 'ta, sezon başında kadroya dahil olan 'nın performansı dikkat çekiyor.

Josef'ten dikkat çeken Alex ve Melo yorumu! "Hayal bile edemezsiniz"

Brezilyalı orta saha oyuncusu, ülkesinde verdiği röportajda siyah-beyazlıların şampiyonluk hedefinden Fenerbahçe efsanesi ve Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'ya kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

Josef'ten dikkat çeken Alex ve Melo yorumu! "Hayal bile edemezsiniz"

İşte Josef'in, Esporte Interativo'ya verdiği röportajdan öne çıkanlar...

Josef'ten dikkat çeken Alex ve Melo yorumu! "Hayal bile edemezsiniz"

Takımımız, sezona iyi başlamadı. Kadroda yapılan reform sonrası birlikte çok sıkı çalıştık. Bugün, üç yıldır şampiyon olamadığımız ligde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geçip liderlik koltuğuna oturduk. Birkaç puan öndeyiz.

Josef'ten dikkat çeken Alex ve Melo yorumu! "Hayal bile edemezsiniz"

Takımda birlik ve beraberliği sağladık. Çok mutluyuz. Bu performansı da sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz. Zira, taraftarlarımız 3 yıldır bunu bekliyor ve biz de şampiyon olmak için sabırsızlanıyoruz.

Josef'ten dikkat çeken Alex ve Melo yorumu! "Hayal bile edemezsiniz"

Buradaki rekabet ve taraftarların oyunculara duyduğu sevgi çok büyük. O yüzden ezeli rakiplere gittiğinizde bu bir ihanet sayılıyor. Mesela Alex'i kimse Fenerbahçe haricinde bir kulüpte hayal edemez ya da Felipe Melo... Galatasaray'da oynadı ve Türkiye'de başka bir kulüpte oynaması düşünülemez. Buna rağmen Türkiye'deki rekabet Brezilya'dakine göre daha sağlıklı.

Josef'ten dikkat çeken Alex ve Melo yorumu! "Hayal bile edemezsiniz"

Brezilya'da, daha çok şiddete yönelim var. Türkiye'de rekabet çok güçlü ama saldırganlık sınırını aşmıyorlar. Beşiktaş'a geldim diye kimse benimle saçma sapan konuşmuyor ya da kişisel bir saldırı yapılmıyor. Sadece bana sarılıyorlar, beni sevdiklerini ve üzüldüklerini söylüyorlar.

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