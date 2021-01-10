Haberler Beşiktaş Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Talisca cevabı!

maçı sonrası 'dan cevabı!

Teknik Direktörü , ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gündemdeki transfer iddiaları hakkında konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 21:48 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 22:22
Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Talisca cevabı!

ile deplasmanda karşı karşıya gelen , mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan , transferle ilgili konuştu. Takımdaki yabancı sayısının fazla olmasından dolayı bir planlama yapamadıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, iddiaları hakkında konuştu.

İşte o açıklamalar...

Sergen Yalçın: Transfer için net olan bir şey yok şu an. Herhangi bir planlama yapamıyoruz çünkü fazla yabancımız var, ekonomik durum var. Şu an için bekliyoruz.

Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Talisca'nın kaç paraya oynadığınızı biliyor musunuz? Çok fazla gündeme getiriyorsunuz. Ekonomik olarak zor süreçten geçiyoruz. Fazla yabancımız var.

SON DAKİKA