Hatayspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Talisca cevabı!

Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, transferle ilgili konuştu. Takımdaki yabancı sayısının fazla olmasından dolayı bir planlama yapamadıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, Talisca iddiaları hakkında konuştu.

İşte o açıklamalar...

Sergen Yalçın: Transfer için net olan bir şey yok şu an. Herhangi bir planlama yapamıyoruz çünkü fazla yabancımız var, ekonomik durum var. Şu an için bekliyoruz.

Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Talisca'nın kaç paraya oynadığınızı biliyor musunuz? Çok fazla gündeme getiriyorsunuz. Ekonomik olarak zor süreçten geçiyoruz. Fazla yabancımız var.