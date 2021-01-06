Haberler Beşiktaş Aboubakar kadroda

Aboubakar kadroda

Annesinin cenazesinden dün dönen Kamerunlu forvet oynamak isteyince kadroya dahil edildi!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 23:34 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Aboubakar kadroda
'ta , maç kadrosuna dahil edildi. Bir süre önce annesi 'ı kaybeden ve cenaze töreni için ülkesine giden Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı, dün 'ye döndü. Öğle saatlerinde 'na gelen Aboubakar'ın bir hayli üzgün olduğu dikkat çekti. Duygusal anlamda çöküş yaşayan golcü oyuncu, teknik heyetle yaptığı görüşmenin ardından maç kadrosuna dahil edildi. Aboubakar ile ilgili son kararın ise maç saatinde tarafından verileceği ifade edildi.
SON DAKİKA