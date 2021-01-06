Aboubakar kadroda

Annesinin cenazesinden dün dönen Kamerunlu forvet oynamak isteyince kadroya dahil edildi!
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 23:34Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Çaykur Rizespor maç kadrosuna dahil edildi. Bir süre önce annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı kaybeden ve cenaze töreni için ülkesine giden Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı, dün Türkiye'ye döndü. Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Aboubakar'ın bir hayli üzgün olduğu dikkat çekti. Duygusal anlamda çöküş yaşayan golcü oyuncu, teknik heyetle yaptığı görüşmenin ardından maç kadrosuna dahil edildi. Aboubakar ile ilgili son kararın ise maç saatinde Sergen Yalçın tarafından verileceği ifade edildi.