Transferde flaş gelişme! Beşiktaş istedi kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, uzun bir aranın ardından ligde zirveye çıkmış oldu.

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkışını sürdüren Kartal, koltuğu bırakmamak için de harekete geçti.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, ara transfer dönemi için yönetime listesini sunmuştu.

Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın listesinin bir numarasında bulunan isimle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Fode Koita ile Kasımpaşa yönetimi arasında yeni sözleşme gerilimi yaşanıyor.

Koita, sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için teklif sunan yönetime bir kez daha olumsuz yanıt verdi.

Kasımpaşa yönetiminin de bu tutumundan ötürü teknik heyetten oyuncuyu kadroya almamasını istediği iddia ediliyor.

Süper Lig'den birçok takımla adı anılan Koita, sezon başında da sözleşmesini uzatmaya yanaşmamıştı.

O dönem Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Koita, bir süre takımdan ayrı çalışmak zorunda kalmıştı.