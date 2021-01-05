Haberler Beşiktaş Transferde flaş gelişme! Beşiktaş istedi kadro dışı bırakıldı

Transferde flaş gelişme! istedi kadro dışı bırakıldı

Son dakika transfer haberleri | 'in 17. haftasına lider giren , gözünü transfere çevirdi. Uzun aradan sonra ligde zirveye çıkan ve koltuğu bırakmak istemeyen siyah-beyazlılar, takımı güçlendirmenin peşinde. 'ın golcü listesinin en başında bulunan isimle ilgili flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar…

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 18:23
Transferde flaş gelişme! Beşiktaş istedi kadro dışı bırakıldı

'in 16. haftasında sahasında 'u 2-0 mağlup eden , uzun bir aranın ardından ligde zirveye çıkmış oldu.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş istedi kadro dışı bırakıldı

'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkışını sürdüren , koltuğu bırakmamak için de harekete geçti.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş istedi kadro dışı bırakıldı

Siyah-beyazlılarda teknik direktör , ara transfer dönemi için yönetime listesini sunmuştu.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş istedi kadro dışı bırakıldı

Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen 'ın listesinin bir numarasında bulunan isimle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş istedi kadro dışı bırakıldı

KADRO DIŞI BIRAKILDI

'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği ile yönetimi arasında yeni sözleşme gerilimi yaşanıyor.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş istedi kadro dışı bırakıldı

Koita, sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için teklif sunan yönetime bir kez daha olumsuz yanıt verdi.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş istedi kadro dışı bırakıldı

yönetiminin de bu tutumundan ötürü teknik heyetten oyuncuyu kadroya almamasını istediği iddia ediliyor.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş istedi kadro dışı bırakıldı

'den birçok takımla adı anılan Koita, sezon başında da sözleşmesini uzatmaya yanaşmamıştı.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş istedi kadro dışı bırakıldı

O dönem 'ın yakından ilgilendiği Koita, bir süre takımdan ayrı çalışmak zorunda kalmıştı.

Transferde flaş gelişme! Beşiktaş istedi kadro dışı bırakıldı

Koita, 4. haftada oynanan maçından önce affedilmişti. ()

SON DAKİKA