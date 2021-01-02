Sergen Yalçın: Taç düşsün başınıza!

Sergen Yalçın, yılbaşı özel programında kulüp kanalında taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. A Takım Medya ve İletişim sorumlusu Bülent Ülgen'e konuşan Sergen Yalçın, "Sivasspor maçında bir taç pozisyonudur gidiyor. Ayrıca topun çıkıp çıkmadığı da belli değil. Bana sorarsan top çıkmış ama izdüşüm var deniliyor, bu nedenle top çıkmadı deniliyor. Penaltı kazanmadık, kırmızı kart kazanmadık. Aynı dikliği, bizim aleyhimize yapılanlarda da bekliyoruz" dedi ve şöyle devam etti:



GOL OLMASA KONUŞULMAZDI

Pozisyon gol olmasa bunlar konuşulmayacaktı. Bütün maçı 1 taç atışına bağladılar. Ne taçmış arkadaş. Taç düşsün kafanıza!.. Geçen hafta bizim verilmeyen golümüz bu kadar konuşulmadı. Larin'in golünün aynısı Liverpool - West Bromwich maçında atıldı. Faulün babası vardı o pozisyonda. Larin'in pozisyonundan 10 kat daha faul. Taç pozisyonunun ardından maçın bitmesine daha 75 dakika vardı. Rakip devre arasında 10 kişi kaldı ama konunun bizimle alakası yoktu.

ATIBA 10 SENE OYNAR

Ben Atiba'nın menajeri değilim, hayat planlamasını da yapmıyorum. Atibave Necip Beşiktaş'ın demirbaşı. Necip de Atiba da, bence Beşiktaş'ta istedikleri her görevi yapabilirler. Atiba'ya inanın ona çok şaşırıyorum. 20 yaşındaki çocuk gibi antrenman yapıyor. Bu oyuncuları tabii ki kulüpte kullanacaksın. Teknik ekipte mi olur, idari kısımda mı olur bilemem ama Atiba böyle devam ederse 10 sene daha oynar.

1-2 TRANSFER İSTERİM

Takımından şu anda memnunum. Oyuncularımız çok mücadele ediyorlar, bireysel performanslar yukarıya çıkıyor. Eksiklerimiz dönerse daha da iyi olacak. Ben de 1-2 transfer istiyorum aslında ama ekonomik durumlar biraz sıkıntılı. Elimizde oyuncu profilleri de hazır. Alabileceğimiz oyuncular da var. Bu soruyu başkana sorsak daha iyi olur bence!..

YAŞLANDIK KOŞAMIYORUM

100. yıldaki attığım şampiyonluk golünün yeri bende çok ayrı. Şampiyonluk golünün hayalini 1 sene kurmuşum. Atacağım yani bu golü. Bunu çizmişim. O pozisyonda topun bana geri geleceğini düşünmüştüm zaten. Zaman zaman idmanlarda sahaya çıkıyorum. Ama yaşlandık artık, futbol oynayacak durumumuz yok. Koşamıyoruz ki, Atiba gibi olsaydık belki oynardım.



GÖZÜM KAPALI FRİKİK ATARIM

Kendi futbol hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum, ben artık futbolu bıraktım. Geriye dönüp bakmayı seven birisi değilim. Frikik atmak çok da kolay öğrenilecek bir şey değil. Ama şöyle söyleyeyim, gözlerimi kapatsam yine atarım. Bu, bakmakla alakalı bir şey değil. Yetenek ve hayal dünyasıyla alakalı. Ben attığım golleri maçtan önce kafamda çizerdim ve ertesi gün atardım. Atacağım golleri de arkadaşlarıma söylerdim.



100 KATI YANIT VERIRIM

Ben yorumcuyken biraz serttim. Eleştiri yapabilirsin, belli bir bilgi birikimin var. Beni eleştir, oyunumu eleştir, takım hazır değil de. Ama bel altı vurma. Hepimiz aynı ortamın içindeyiz. Ben işi gücü bir kenara koyarsam o zaman konuşuruz. Benim konuşacaklarım da, sizin konuştuğunuzun 100 katı olur. Direkt isim vererek ağır şekilde cevap veririm ama girmiyorum şu anda bunlara. Bel altı yapmayın. Kulvarın dışına çıkarsanız ben de kulvarın dışına çıkarım. Ben konuştuğum zaman da sizin gibi 'canım, cicim' konuşmam!



F.BAHÇE MAÇINI UNUTAMAM

Geride kalan 1 yıla baktığımızda unutamadığım maç diyebileceğim F.Bahçe karşılaşması var. Bazen benim de sınırları aştığım bir maçtı. Yaşananlardan, başımıza gelenlerden sınırları aştığımız olabiliyor ama insanız biz de. Ama asla saygısızca bir şey söylemedim. Ne bir camiaya, ne rakip hocaya, rakip oyuncuya asla saygısızlık yapmam. Bazen sınırları aşabiliyoruz. Zaman zaman atılıyoruz ama kimseye saygısızca kelimeler kullanmam. Bize yapılmadığı sürece kimseye bir saygısızlık yapma durumumuz olmaz.

PASCAL OLSA FENA OLURDU

Bugünkü takımda, benim oynadığım dönemden Pascal Nouma olsaydı iyi olurdu. Ben renkli oyuncu severim. Öyle bir oyuncuya ihtiyacımız yok mu? Bence var. Pascal Nouma iyi olurdu. Şu anda santrfor o olabilirdi mesela bizde. Pascal Nouma ile benim aram oynarken de çok iyiydi, çok da severim Pascal'ı.



LARIN'IN GOLLERİ TESADÜF DEĞİL

Mesela top bendeyken hücum ederken bana topu nereye atacağımı söyleyemezsin. Benim yeteneğim neye müsaitse, ona göre hareket ederim. Örneğin Larin'in attığı golleri çalışıyoruz. O golleri atacak çünkü duran topları çalışıyoruz. Ama bunlar ofansif organizasyon değil. Larin'in arka direkte attığı goller tesadüf değil.



MIKE TYSON'I DÖVERİM

Bana Anadolu'da bir yerde 'Bu takım şampiyonluğa oynar' dediler. Yahu nerden şampiyonluğa oynayacak bu takım, şaka mı yapıyorsunuz? Söyleyen buna inanıyor ama bir de realite var işin ucunda. Ben Mike Tyson'la boks maçı yapsam ve 'Ben onu indiririm' desem inanacak mısın? Ben inanıyorum ama realite var. 10 kişi girsek belki döveriz adamı... Hayalcilik başka gerçekler başka!

SOYUNMA ODASI SERT GEÇİYOR

İlk yarı kötü oynuyorsak, ikinci yarıyı iyi oynayalım. 90 dakika kötü oynanmaz. Bazen soyunma odasında çok sert konuşmalar geçebiliyor. Oynanan ilk yarıya göre bazen mutlu girebiliyoruz soyunma odasına, bazen de çok sinirli girebiliyoruz. Çok ağır konuşmalar olabiliyor... Ama orada olan orada kalır. Orada her türlü konuşma geçebilir.

BÜYÜK HATALAR YAPTIM

Şu anda 18 yaşındaki Sergen'i göstersem, ona söyleyeceklerim için 1 saat yetmez, 1 hafta gerekir. Futbolun hayatında ne kadar önemli olduğunu söylerdim. Bu yetenekle kendisini geliştirdiği zaman Avrupa'da hangi pozisyona gelebileceğini söylerdim. Her yere gelirdi bu yetenekle. Çok büyük hatalar yaptık gençken. Ama hatalarla yaşamasını da bildim.



TARAFTARLA GELDİM

Benim buraya gelmemin en önemli sebeplerinden birisi taraftar. Ben taraftarın beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Bu kadar insanı statta görünce inanamadım. Üzerimizdeki sorumluluğu da hissettirdiler bize. Ben kaç tane şampiyonluk maçı oynadım, 100. yılda şampiyonluk golünü ben attım ama imza törenindeki heyecanımı hiçbir zaman yaşamadım. Taraftar sevse de sevmese de olsun. Beni protesto etmelerine bile razıyım, yeter ki gelsinler.



Avrupa başlı başına farklı bir konu. Aramızdaki makas o kadar açıldı ki bu makası kapatmak şu anda mümkün değil. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'den bir takım son 8'e kalabilir mi? Bence mümkün değil.