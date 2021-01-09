Abdülkerim Bardakçı Beşiktaş'a! Pazarlıklar başladı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. İlk olarak Alanyasporlu Steven Caulker için temaslarda bulunan ancak net bir sonuç alamayan Siyah-beyazlılar bu kez de rotayı Konyaspor'a çevirdi. Takvim'in haberine göre, Beşiktaş yönetimi bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakçı'ya talip oldu.



Siyah-beyazlılar'ın Konyaspor'a para ve futbolcu teklifinde bulunduğu, görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceği belirlendi. Ancak Konya Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Uğur Demirok'un ayrılığı sonrası savunmanın bir başka önemli ismi olan Abdülkerim'in de gönderilmesini istemediği öğrenildi.