Haberler Beşiktaş Abdülkerim Bardakçı Beşiktaş'a! Pazarlıklar başladı

'a! Pazarlıklar başladı

, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ’nın transferi için ’un kapısını çaldı. Başarılı savunmacının transferi için pazarlıklar başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 01:07 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 01:30
Abdülkerim Bardakçı Beşiktaş'a! Pazarlıklar başladı

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda stoper arayışlarına başlayan 'tan sürpriz bir hamle geldi. İlk olarak Alanyasporlu için temaslarda bulunan ancak net bir sonuç alamayan Siyah-beyazlılar bu kez de rotayı 'a çevirdi. Takvim'in haberine göre, Beşiktaş yönetimi bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 'ya talip oldu.

Siyah-beyazlılar'ın Konyaspor'a para ve futbolcu teklifinde bulunduğu, görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceği belirlendi. Ancak Teknik Direktörü 'ın 'un ayrılığı sonrası savunmanın bir başka önemli ismi olan Abdülkerim'in de gönderilmesini istemediği öğrenildi.

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