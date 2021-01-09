Gurbetçi avı! Beşiktaş 3 yıldızın peşinde

Ara transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, özellikle yerli oyuncu takviyesi için girişimlerini sürdürüyor. Bu gelişmeler ışığında rotasını Almanya'ya çeviren Kara Kartal, özellikle gurbetçi futbolcularla yakın temas halinde. Siyah-beyazlıların listesinin üst sırasında yer alan isimler ve görüşmelerdeki son durum şöyle:





Kenan Karaman: Beşiktaş'ın listesinin başında yer alan oyunculardan biri Kenan Karaman. Almanya'da Stuttgart forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda itibari ile bitecek olması Beşiktaş'ın elini güçlendirirken, hem kanatta hem de forvette forma giyebilen kenan Karaman'ı Teknik direktör Sergen Yalçın da çok istiyor.





Salih Özcan: Beşiktaş'ın mercek altına aldığı bir diğer isim ise Salih. 22 yaşındaki genç yetenek, Köln formasıyla sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. Almanya U-21 takımında kaptan olarak görev yapan, Salih'le temasa geçen Kartal'ın devre arasında bu transferi bitirmesi bekleniyor. Salih, orta sahada hem ofansif hem de defansif olarak oynayabiliyor.



