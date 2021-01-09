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Gurbetçi avı! 3 yıldızın peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren , rotasını ’ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör 'ın kadrosunda görmek istediği 3 isim için harekete geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 21:10 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Gurbetçi avı! Beşiktaş 3 yıldızın peşinde

Ara transfer çalışmalarına hız veren , özellikle yerli oyuncu takviyesi için girişimlerini sürdürüyor. Bu gelişmeler ışığında rotasını 'ya çeviren Kara Kartal, özellikle gurbetçi futbolcularla yakın temas halinde. Siyah-beyazlıların listesinin üst sırasında yer alan isimler ve görüşmelerdeki son durum şöyle:

Gurbetçi avı! Beşiktaş 3 yıldızın peşinde

Kenan Karaman: 'ın listesinin başında yer alan oyunculardan biri Kenan Karaman. 'da Stuttgart forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda itibari ile bitecek olması Beşiktaş'ın elini güçlendirirken, hem kanatta hem de forvette forma giyebilen kenan Karaman'ı Teknik direktör da çok istiyor.

Gurbetçi avı! Beşiktaş 3 yıldızın peşinde

Salih Özcan: 'ın mercek altına aldığı bir diğer isim ise Salih. 22 yaşındaki genç yetenek, Köln formasıyla sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. U-21 takımında kaptan olarak görev yapan, Salih'le temasa geçen Kartal'ın devre arasında bu transferi bitirmesi bekleniyor. Salih, orta sahada hem ofansif hem de defansif olarak oynayabiliyor.

Gurbetçi avı! Beşiktaş 3 yıldızın peşinde

Levin Öztunalı: 'la ismi anılan bir diğer gurbetçi isim de sağ kantta görev yapan Levin Öztunalı... Kariyerine Hamburg altyapısında başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Leverkusen, Werder Bremen forması giydikten sonra Mainz'a transfer olmuştu. Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Levin'i devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

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