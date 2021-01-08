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Son dakika: 'tan açıklaması! Sakatlık...

Son dakika... 'in 17. haftasında 'u 6-0 mağlup eden 'a 'tan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Mensah'ın ayak bileğinde ödem tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 13:21 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 13:50
Son dakika: Beşiktaş'tan Bernard Mensah açıklaması! Sakatlık...

'in 17. haftasında sahasında ağırladığı 'u 6-0'lık skorla geçerek liderlik koltuğunu devralan 'ta kötü haber geldi. Siyah-beyazlı takımda Karadeniz ekibiyle oynanan mücadelede sakatlanan 'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Mensah'ın 18. haftada deplasmanda Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir.

Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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