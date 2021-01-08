Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye! Erhan Erentürk için teklif yapıldı

Sezon başında kaleci istemeyen Sergen Yalçın, Ersin ve Utku'nun performanslarından son derece memnun. Ancak sezonun geri kalanında olası sakatlık, ceza ve corona virüsü sorunlarından dolayı siyah-beyazlılarda kaleci transferi de gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; yönetimin, bu doğrultuda Erhan Erentürk için TFF 1. Lig ekibi Altınordu'ya teklifte bulunduğu öğrenildi. Daha önce 25 yaşındaki kaleciye talip olan Antalyaspor'u geri çeviren İzmir kulübü, Beşiktaş'a ise "Sezon sonu görüşelim" yanıtını verdi. Ancak siyah-beyazlıların talebi doğrultusunda hafta başında ikinci bir görüşme olacağı belirtildi.