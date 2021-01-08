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Son dakika transfer haberi: 'tan kaleye sürpriz takviye! için teklif yapıldı

Son dakika transfer haberi: Ara transferde kadrosuna bir kaleci takviyesi yapmak isteyen , sürpriz bir isme yöneldi. Siyah-beyazlıların, forması giyen için ekibine teklifte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 00:13 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 01:27
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye! Erhan Erentürk için teklif yapıldı

Sezon başında kaleci istemeyen , Ersin ve 'nun performanslarından son derece memnun. Ancak sezonun geri kalanında olası sakatlık, ceza ve corona virüsü sorunlarından dolayı siyah-beyazlılarda kaleci transferi de gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; yönetimin, bu doğrultuda için . Lig ekibi 'ya teklifte bulunduğu öğrenildi. Daha önce 25 yaşındaki kaleciye talip olan 'u geri çeviren kulübü, 'a ise "Sezon sonu görüşelim" yanıtını verdi. Ancak siyah-beyazlıların talebi doğrultusunda hafta başında ikinci bir görüşme olacağı belirtildi.

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