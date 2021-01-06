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Beşiktaş tarihine geçti!

Son dakika haberleri | 'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında 'u konuk etti. Siyah-beyazlılar baştan sona domine ettiği maçtan 6-0 galip ayrıldı. Kartal'a galibiyeti getiren goller (4), ve 'ten geldi. Kanadalı golcü bu performansının ardından Beşiktaş tarihine geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:16
Larin Beşiktaş tarihine geçti!

karşısında attığı 4 golle farkı getiren isim olan , ligdeki gol sayısını 10'a çıkarırken, gol krallığı yarışında Hataysporlu Boupendza ile birlikte zirvede yer aldı.

Beşiktaş'ta fırtınası esiyor. Sezon başında takımda kalıp kalmaması tartışma konusu olan ancak kadroda tutulan Cyle Larin, Çaykur Rizespor maçında attığı gollerle siyah-beyazlı ekibin bu sezonki en golcü ismi oldu ve gol krallığı yarışında da Hataysporlu Boupendza ile birlikte zirveye çıktı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında 'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa kayarak vuran Larin takımını öne geçirirken, 31. dakikada da Meriah'ın hatalı geri pasında aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. Larin dakikalar 79'u gösterdiğinde savunmadan atılan uzun topu takip eden Larin, Meriah'tan önce meşin yuvarlağı kurtarırken kaleci 'ı da ekarte etti ve kayarak vuruşuyla topu boş kaleye gönderdi. Bu golden 4 dakika sonra bu kez Melnjak'ın hatalı pasında topu kapan Kanadalı oyuncu, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve ağları dördüncü kez havalandırdı.

Maç öncesinde 6 golü bulunan Larin, attığı 4 golle ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı ve krallık yarışında Hataysporlu Boupendza ile birlikte zirveyi paylaştı.

Sezon başında mücadelesinde 'a, 'nda da 'na 1'er gol atan Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlı forma altında bu sezonki gol sayısını 12'e yükselterek Beşiktaş'ın da en skorer ismi oldu.

2. OYUNCU OLDU!

Larin, 1989-90 sezonunda 'den sonra bir lig maçında Beşiktaş adına 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

1989-90 sezonunda oynanan ve siyah beyazlıların 10-0 kazandığı maçında 4 gol kaydetmişti.

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