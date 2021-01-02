Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu açıklandı! Rachid Ghezzal...

Son dakika: 'ın maçı kadrosu açıklandı! Rachid Ghezzal...

'in 16. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'ın maç kadrosu açıklandı. Sakatlığını atlatan kafilede yer alırken tedavisi süren Rachid Ghezzal kadroya alınmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:34 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:44
Son dakika: Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu açıklandı! Rachid Ghezzal...

'in 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan maç kadrosuna dahil edildi. Adem Ljajic, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal sakatlıkları nedeniyle, Vincent Aboubakar ise annesinin cenazesi nedeniyle ülkesinde olduğu için maç kadrosunda yer alamadı.

İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu:
Ersin, Utku, Rosier, Montero, N'Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan, Serdar Saatçi, Josef, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Kartal Yılmaz, Mensah, N'Koudou, Güven Yalçın, Larin, Hasic, Atakan Üner.

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