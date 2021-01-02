Son dakika: Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu açıklandı! Rachid Ghezzal...

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Josef de Souza maç kadrosuna dahil edildi. Adem Ljajic, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal sakatlıkları nedeniyle, Vincent Aboubakar ise annesinin cenazesi nedeniyle ülkesinde olduğu için maç kadrosunda yer alamadı.



İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu:

Ersin, Utku, Rosier, Montero, N'Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan, Serdar Saatçi, Josef, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Kartal Yılmaz, Mensah, N'Koudou, Güven Yalçın, Larin, Hasic, Atakan Üner.