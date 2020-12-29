Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi! Transfer...

Beşiktaş 'ın Sunderland'den transfer ettiği Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens , gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Başka bir takıma gitmeyi de istemeyince yönetim tarafındansezon başında kadro dışı bırakılmıştı.

yapacağı transferlerle ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen Denizlispor'un, Lens'in menajerine ve Beşiktaş Kulübü'ne teklifte bulunduğu ancak tecrübeli oyuncunun Denizli ekibini reddettiği öğrenilmişti.

Lens'in "İstanbul'un dışına adım atmam. Eğer İstanbul'dan bir takım isterse değerlendiririm." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

HOLLANDAYA GİTTİ

Beşiktaş'ta devre arasında yolların ayrılması beklenen Jeremain Lens ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.