Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi! Transfer...

'a müjdesi! ...

'ta gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan 'in sezon başında kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasında takımdan ayrılması beklenen Hollandalı futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 18:22
Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi! Transfer...

'ın Sunderland'den ettiği Hollandalı kanat oyuncusu , gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi! Transfer...

Başka bir takıma gitmeyi de istemeyince yönetim tarafındansezon başında kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi! Transfer...

SÜPER LİG'DEN TALİP ÇIKMIŞTI

yapacağı transferlerle ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen Denizlispor'un, Lens'in menajerine ve Kulübü'ne teklifte bulunduğu ancak tecrübeli oyuncunun Denizli ekibini reddettiği öğrenilmişti.

Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi! Transfer...

Lens'in "İstanbul'un dışına adım atmam. Eğer İstanbul'dan bir takım isterse değerlendiririm." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi! Transfer...

HOLLANDAYA GİTTİ

'ta devre arasında yolların ayrılması beklenen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi! Transfer...

Hollandalı futbolcu görüşmelerini yapmak üzere ülkesine döndü.

Beşiktaş'a Jeremain Lens müjdesi! Transfer...

TRT Spor'un , oyuncunun başka bir takımla anlaşması halinde kolaylık sağlayacak.

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