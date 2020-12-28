Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın Beşiktaş - Sivasspor maçı sonrası konuştu! "Bütün 90 dakikayı bir tane taç atışına bağlayamazsın"

- maçı sonrası konuştu! "Bütün 90 dakikayı bir tane taç atışına bağlayamazsın"

Son dakika haberi: 'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında 'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların , açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bütün 90 dakikayı bir tane taç atışına bağlayamazsın. Top çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. İzdüşümü falan diyorlar. Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:36 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:44
Sergen Yalçın Beşiktaş - Sivasspor maçı sonrası konuştu! "Bütün 90 dakikayı bir tane taç atışına bağlayamazsın"

Son dakika haberi: 'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında 'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların , açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Maçın tamamında çok sağlam durduk. Oyuncuların performansları gayet iyiydi. İyi bir galibiyet aldık.

Bütün 90 dakikayı bir tane taç atışına bağlayamazsın. Top çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. İzdüşümü falan diyorlar. Bilmiyorum.

VIDA AÇIKLAMASI

Vida 20. dakikada bir değişiklik istedi. Coronadan yeni çıktı. Doktor hemen çıkaralım dedi. Devre arasında sordum, oynamak istediğini söyledi, sonra kenara işaret etti, değiştirdik. İnsan sağlığı her şeyin önünde.

YENİ YIL MESAJI

2021 önce sağlık, mutluluk getirsin. Taraftarımızı getirsin, en çok onu istiyoruz. Şampiyonluk da getirsin.

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