Haberler Beşiktaş Ümraniye’de kemik sesleri

Ümraniye’de kemik sesleri

, hazırlıklarını tam gaz sürdürdü. Oyuncuların hırslı çalışması yüzleri güldürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:13 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Ümraniye’de kemik sesleri

Beşıktaş, hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2, ayak tenisi, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Yarım sahada uygulanan taktik programının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Oyuncuların antrenman sırasındaki hırsı dikkat çekti. Siyah- beyazlılar bugün son çalışmasını gerçekleştirip kampa girecek.

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