Sezon başında menajeri Pini Zahavi tarafından Beşiktaş'a önerilen Philip Zinckernagel, Norveç'te yılın futbolcusu seçildi… 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu ödül töreninde; "Dürüst olmak gerekirse henüz karar vermedim. Verilmesi zor bir karar olacak. Bodo Glimt'te geçirdiğim zaman için minnettarım. Sonrasını göreceğiz" diyerek ayrılım sinyali verdi.
Philip’ten ayrılık sinyali!
Ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın listesinde bulunan Philip Zinckernagel ayrılık sinyali verdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50