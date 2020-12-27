Philip’ten ayrılık sinyali!

Sezon başında menajeri Pini Zahavi tarafından Beşiktaş'a önerilen Philip Zinckernagel, Norveç'te yılın futbolcusu seçildi… 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu ödül töreninde; "Dürüst olmak gerekirse henüz karar vermedim. Verilmesi zor bir karar olacak. Bodo Glimt'te geçirdiğim zaman için minnettarım. Sonrasını göreceğiz" diyerek ayrılım sinyali verdi.