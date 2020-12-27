Haberler Beşiktaş Philip’ten ayrılık sinyali!

Philip’ten ayrılık sinyali!

Ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran 'ın listesinde bulunan ayrılık sinyali verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Philip’ten ayrılık sinyali!

Sezon başında menajeri Pini Zahavi tarafından 'a önerilen , Norveç'te yılın futbolcusu seçildi… 26 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu ödül töreninde; "Dürüst olmak gerekirse henüz karar vermedim. Verilmesi zor bir karar olacak. Bodo Glimt'te geçirdiğim zaman için minnettarım. Sonrasını göreceğiz" diyerek ayrılım sinyali verdi.

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