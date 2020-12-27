Josef'ten kötü haber!

Beşıktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta ağrı hisseden Josef'in sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. 31 yaşındaki futbolcunun Sivas sınavında forma giyemeyeceği belirtildi. Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Takımımızın Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza'nın MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."