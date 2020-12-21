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Vida'dan harika dokunuş!

Karantina süresi dolan hızlı başladı. Kupada 'na karşı ilk 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, dün de sahadaydı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 23:31 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Vida'dan harika dokunuş!

Kkarantina süresi dolan hızlı başladı. Kupada 'na karşı ilk 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, dün de sahadaydı. Ligde 4 maç aradan sonra ilk 11'de yer alan yıldız, karşılaşmanın 70. dakikasında Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada topuğuyla şık bir gol atarak takımının 3. golünü ağlara yolladı.

10 KERE DENESE 1 KERE OLUR!
'ın ikinci golünü kaydeden Kevin Nkoudou, attığı golden çok galibiyetin değerli olduğunu söyledi. Nkoudou, "Gol atmak güzel bir şey... Ama 3 puan daha önemli... Bu takımın bir parçası olmaktan çok mutluyum" diye konuştu. Vida'nın şık golüyle ilgili ise, "Çok güzeldi ama Vida 10 kere denese birini atabilirdi, başardı" diyerek esprili bir açıklama yaptı.

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