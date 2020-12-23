Haberler Beşiktaş Adem Ljajic'e Genoa kancası! Resmi temas...

Adem 'e Genoa kancası! Resmi temas...

Serie A ekibi, 29 yaşındaki orta sahayı kiralamayı hedefliyor. ’e ödediği 6.5 milyon Euro’yu kurtarmak isteyen ’ın önceliği ise satmak. Ancak istenilen teklif gelmezse kiralama formülü gündeme gelebilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 01:03 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 01:35
Adem Ljajic'e Genoa kancası! Resmi temas...

'ta sakatlıktan dolayı sahalardan uzak kalan Adem için devre arası kulüp arayışları başladı.

Adem Ljajic'e Genoa kancası! Resmi temas...

29 yaşındaki oyuncuya ödediği 6.5 milyon Euro bonservisten minimum zarar etmek isteyen yönetimi, kiralık için nabız yoklayan kulüplere "Önceliğimiz bonservisle satış" yanıtını verdi.

Adem Ljajic'e Genoa kancası! Resmi temas...

5 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcuya istenilen teklifin gelmemesi halinde 3.2 milyon Euro'luk maaşının yarısından kurtulmak ve yabancı kontenjanında da yer açılması için gidişine onay verilecek.

Adem Ljajic'e Genoa kancası! Resmi temas...

İTALYAN EKİPLERİNDE OYNADI
Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren ve Roma, Inter, Fiorentina ile Torino formaları giyen oyuncu için yine Serie A'dan yakın ilgi var.

Adem Ljajic'e Genoa kancası! Resmi temas...

Arap ülkelerinin tekliflerini kabul etmeyen Boşnak asıllı futbolcu da kariyerini Avrupa'da sürdürmek isterken, İtalyan ekibi Genoa'nın gündemine girdiği kaydedildi.

Adem Ljajic'e Genoa kancası! Resmi temas...

Ligde 19. olan Genoa'nın devre arası kadrosunu güçlendirmek için 'i kiralamak istediği belirtildi.

Adem Ljajic'e Genoa kancası! Resmi temas...

Ancak Genoa'nın henüz ile resmi temas kurmadığı ifade edildi. 'in sözleşmesi 2022 Haziran'da bitecek. (Sabah)

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