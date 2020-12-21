Sergen Yalçın: Mutluluk verici

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk golü bulduktan sonra açıldıklarını ve farka koştuklarını söyledi. İlk bölümde katı savunma nedeniyle zorlandıklarını kaydeden genç çalıştırıcı, "Katı bir savunma yapan bir takıma karşı oynadık ama ilk bölümde bu savunmayı aşamadık. Ancak tüm oyun bizim kontrolümüzdeydik. İkinci yarı öncesi oyuncularla içeride konuştuk. Golü bulduktan sonra oyun tamamen açıldı. Rakip biraz öne çıkınca skoru yakaladık. Bizim ön tarafta çok hızlı oyuncularımız var, N'Koudou ve Mensah gibi. İkinci yarıdaki oyundan memnunum. Oyunumuzu da geliştiriyoruz. İstediğimiz gibi oyunu koordine edebiliyoruz. Hükmediyoruz. Bazen bekliyoruz, bazen baskı yapıyoruz" dedi. En çok gol atan takım olmalarıyla ilgili, "En çok gol atan biziz ama en çok gol yiyenlerden biri de biziz. Bugün gol yemeden kazanmak bizim için mutluluk verici oldu" ifadesini kullanan Yalçın, "Şu anda oynanan oyundan, skordan ve bulunduğumuz pozisyondan memnunum. Keşke taraftarımız burada olsa da onlarla burada kutlama yapabilseydik. Maalesef biz geldiğimizden beri taraftarsız oynuyoruz. Pandemi sürecinde böyle oynamak zorundayız" diye konuştu.