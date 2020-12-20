Haberler Beşiktaş Vodafone Park'ta 1200 taraftar LED ekranlarda yer aldı!

'ta 1200 taraftar ekranlarda yer aldı!

Beşiktaş Kulübü, ilk denemesini mücadelesinde yaptığı taraftara yönelik fotoğraf uygulamasını, Erzurumspor karşısında hayata geçirdi. 1200 taraftarın fotoğrafları, ekranlarda yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 19:19
Vodafone Park'ta 1200 taraftar LED ekranlarda yer aldı!

Beşiktaş Kulübü'nün, taraftarların stadyumda yer alması için başlattığı projenin ilkinde 1200 taraftar yer aldı. Saha kenarına kurulan ekranların ilk denemesi 2 hafta önce oynanan karşılaşmasında yapılmıştı. Bu maçta merhum başkanlar, yöneticiler ve hayatını kaybeden taraftarların fotoğraflarının yanı sıra 10 Aralık 2016'da 'ın yakınında yaşanan hain terör saldırısında şehit olan polislerin ve vatandaşların fotoğrafları yer almıştı. Erzurumspor karşılaşmasında taraftara yönelik ilk uygulama gerçekleşirken, ücretini ödeyerek fotoğrafları stadyumda yer alan taraftar sayısı 1200 oldu.

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