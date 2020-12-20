Beşiktaş BB Erzurumspor 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Beşiktaş ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada rakibini farklı geçen siyah-beyazlılar önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Kara Kartal, ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ikinci yarısında gol şov yaptı. Kilidi Aboubakar'ın penaltısıyla çözen Beşiktaş, N'Koudou, Vida ve yine Aboubakar'la sonuca gitti. BB. Erzurumspor karşısında 4-0 galip gelen siyah-beyazlılar gözünü zirveye dikti.

Kara Kartal aldığı bu galibiyetle Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yenildiği haftada zirve yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 1 maçı eksik olan Beşiktaş puanını 22'ye yükseltirken galibiyet hasreti 10 maça çıkan BB. Erzurumspor 9 puanda kaldı.



VIDA GOLLE DÖNDÜ!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, ligde 4 maç aradan sonra ilk 11'e dönerken, 70. dakikada attığı şık golle de galibiyete katkıda bulundu. Ligin 8. haftasında Gaziantep FK karşısında forma giyen ancak Hırvatistan Milli Takımı'nda yapılan test sonucunda korona virüs kaptığı belirlenen Vida, 2 haftalık karantina sürecinin ardından Kasımpaşa maçında takıma dahil olmuştu. Bu karşılaşmada forma giymeyen Hırvat oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor karşısında da süre almamıştı. Hafta içinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu'na karşı ilk 11'de sahaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, ligde 4 maç aradan sonra BB Erzurumspor önünde ilk 11'e geri döndü. Karşılaşmanın 70. dakikasında Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada topuğuyla şık bir gol atarak takımını 3-0 öne geçiren Vida, galibiyette rol oynadı.

BB ERZURUMSPOR HÜSEYİN ÇİMŞİR'LE LİGDE YİNE GOL ATAMADI

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 9 puan toplayan ve alınan sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le yolları ayırıp, takımın başına Hüseyin Çimşir'i geçiren BB Erzurumspor'da kötü gidişat devam etti. Çimşir'in göreve geldiği ilk maçta Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan mavi-beyazlılar, bir sonraki haftada yine deplasmanda boy gösterdi ve Hatayspor karşısında 3-0 kaybetti. Geçtiğimiz hafta iç sahada Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen BB Erzurumspor, Beşiktaş deplasmanında da 4-0 gibi farklı bir yenilgi aldı. Hüseyin Çimşir'in takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 4 lig maçında puan alamayan BB Erzurumspor, bu mücadelelerde kalesinde 10 gol görürken, gol sevinci yaşayamadı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Esenler Erokspor'u ağırlayan BB Erzurumspor, bu maçı ise 5-1 kazanmıştı.