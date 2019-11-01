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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (13. hafta)

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, Çaykur Didi Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk eden Rizespor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede Alanyaspor, Ankaragücü'nü 5-0'lık yendi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 30.11.2019 20:06
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (13. hafta)

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla sürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (13. hafta)

Günün açılış maçında Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (13. hafta)

Çaykur Didi Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlayan Rizespor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (13. hafta)

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor, Ankaragücü'nü 5-0'lık skorla geçti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (13. hafta)

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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