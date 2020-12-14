Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanya maçının hakemleri ve VAR hakemlerine büyük bir tepki gösterdi. Maç içinde ve sonunda da hakem Atilla Karaoğlan'la birçok diyaloğa giren Yalçın, "Penaltıdan sonra VAR'daki arkadaşlar devreye girdiler sağ olsun. Penaltı mı değil mi siz bakarsınız ona. VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil. Neye göre verildiği belli değil. Olacak iş değil bu yaşananlar. VAR nedeniyle futbol doğallıktan çıkıp VAR'da oturanların eline geçti. Maçı kimin kazanacağı VAR'da oturan arkadaşların eline kalmış" dedi

F.BAHÇE'Yİ MAĞDUR GÖSTERDİLER!

VAR'ın lehlerine devreye girmediğini iddia eden Sergen Yalçın, şunları söyledi: "Rıdvan'a atılan dirsek sarı mı, ona da bakın. Kaşı maşı dağıldı çocuğun. Sadece rakiplerle oynasak sorun yok ama başkalarıyla da oynuyoruz. VAR sürekli bizim maçlarda devrede, lehimize hiçbir şeyde devreye girmiyor. Buradan Serdar Tatlı ve MHK'ya söyleyeyim; hakemler gerçekten rezalet. Alanyaspor da çok güçlü bir takım, biz çıkar mücadele ederiz ama kiminle mücadele edeceğimizi şaşırdık. F.Bahçe maçında bile F.Bahçe'yi mağdur gösterdiler, inanamıyoruz biz bu arkadaşlara ve olanlara."

BÖYLE PENALTI OLUR MU YA!

Sergen Yalçın, aleyhlerine verilen penaltıya isyan etti. Yalçın, kameralara da yansıyan isyanında, "Böyle penaltı olur mu ya! Hocam bir tane bize de çalacak mısın? Her pozisyonu Alanya'ya veriyorsun, ayıp" ifadelerini kullandı.

"KABADAYILIK MI YAPIYORSUN?"

Maç içinde hakem Atilla Karaoğlan'la birçok diyaloğa giren Sergen Yalçın, karşılaşma sonunda da soluğu yine hakemin yanında aldı. Karaoğlan'a itirazlarda bulunan Yalçın'a, Karaoğlan bir şeyler söyledi. Sergen Yalçın da "Bu şekilde konuşma. Bir de kabadayılık mı yapıyorsun" diye hakeme tepki gösterdi.