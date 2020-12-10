Beşiktaş'a transferde müjde! Sözleşmesini yenilemedi ve...

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna dahil etmek için büyük uğraşlar verdiği ancak resmi imzayı attıramadığı o futbolcu için müjdeli haber geldi.

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bundan böyle siyah beyazlılara bedava gelebilir...

Bemparana'nın haberine göre siyah beyazlılar, Athletico'nun tecrübeli ön liberosu Wellington Aparecido Martins için neredeyse anlaşma noktasına gelmişti.

Transferde elini sıkı tutmasına karşın dosyalarını yetişterememesi nedeniyle imza attıramayan Kara Kartal'a müjdeli haber geldi.

YIL BAŞINDA SERBEST

Buna göre 29 yaşındaki futbolcu, kulübü Athletico'nun kendisine önerdiği yeni sözleşme teklifini kabul etmedi ve aralık ayının sona ermesiyle beraber serbest oyuncu statüsüne geçecek.

Bununla beraber oyuncu ile Gremio'nun da ilgilendiği ifade edilirken, Beşiktaş'ın devrede olduğu kaydedildi.

WELLINGTON APARECIDO MARTINS KİMDİR?

Şu anda Brezilya kulübü Club Athletico Paranaense'de forma giyen oyuncu, orta sahanın göbeğinde forma giyiyor. Öte yandan takım kaptanlığını da yapan tecrübeli futbolcu, görev verilmesi halinde sağ bekte de forma giyebiliyor.