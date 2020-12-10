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'a transferde müjde! Sözleşmesini yenilemedi ve...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların yaz transfer sezonunda menajerini İstanbul'a getirdiği ancak sonuç alamadığı yıldız futbolcu için müjdeli haber geldi. Brezilya basınında yer alan bilgilere göre o isim artık siyah beyazlılara bedava gelebilir! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:53 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:53
Beşiktaş'a transferde müjde! Sözleşmesini yenilemedi ve...

'ın yaz sezonunda kadrosuna dahil etmek için büyük uğraşlar verdiği ancak resmi imzayı attıramadığı o futbolcu için müjdeli haber geldi.

Beşiktaş'a transferde müjde! Sözleşmesini yenilemedi ve...

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bundan böyle siyah beyazlılara bedava gelebilir...

Beşiktaş'a transferde müjde! Sözleşmesini yenilemedi ve...

Bemparana'nın haberine göre siyah beyazlılar, Athletico'nun tecrübeli ön liberosu için neredeyse anlaşma noktasına gelmişti.

Beşiktaş'a transferde müjde! Sözleşmesini yenilemedi ve...

Transferde elini sıkı tutmasına karşın dosyalarını yetişterememesi nedeniyle imza attıramayan Kara Kartal'a müjdeli haber geldi.

Beşiktaş'a transferde müjde! Sözleşmesini yenilemedi ve...

YIL BAŞINDA SERBEST
Buna göre 29 yaşındaki futbolcu, kulübü Athletico'nun kendisine önerdiği yeni sözleşme teklifini kabul etmedi ve aralık ayının sona ermesiyle beraber serbest oyuncu statüsüne geçecek.

Beşiktaş'a transferde müjde! Sözleşmesini yenilemedi ve...

Bununla beraber oyuncu ile Gremio'nun da ilgilendiği ifade edilirken, 'ın devrede olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'a transferde müjde! Sözleşmesini yenilemedi ve...

WELLINGTON APARECIDO MARTINS KİMDİR?
Şu anda Brezilya kulübü Club Athletico Paranaense'de forma giyen oyuncu, orta sahanın göbeğinde forma giyiyor. Öte yandan takım kaptanlığını da yapan tecrübeli futbolcu, görev verilmesi halinde sağ bekte de forma giyebiliyor.

Beşiktaş'a transferde müjde! Sözleşmesini yenilemedi ve...

Kariyerine Sao Paulo'da başlayan oyuncu, daha sonra Internacional, Vasco da Gama ve Club Athletico Paranaense'de forma giydi. Wellington, bu sezon toplamda 31 müsabakada rol alırken 2226 dakika sahada kaldı.

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