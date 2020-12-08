Haberler Beşiktaş Koita'dan Beşiktaş'a transfer mesajı!

Koita'dan 'a mesajı!

'nın yıldız golcüsü , sezon başında kulübünün izin vermemesi nedeniyle olamadığı 'a devre arası için mesaj yolladı. Gineli futbolcu, Vodafone Park'ta oynadıkları Beşiktaş maçının ardından stat çıkışında sarf ettiği sözlerle transferin fitilini ateşledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 00:09 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 01:11
Koita'dan Beşiktaş'a transfer mesajı!

, yaz döneminde 2016'dan bu yana forması giyen 'yı çok istemiş ancak başarılı olamamıştı.

Koita'dan Beşiktaş'a transfer mesajı!

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu için sezon öncesi ciddi girişimler sağlansa da Mame Thiam'ın 'ye transferindeki kolaylık Gineli santrfor için siyah-beyazlılara gösterilmemişti.

Koita'dan Beşiktaş'a transfer mesajı!

Golcü oyuncu da 'a gitmek istediğini kulüp yönetimine iletmiş, engelleri aşması mümkün olmamıştı. Ancak görünen o ki Koita defterini henüz kapatmamış.

Koita'dan Beşiktaş'a transfer mesajı!

Geçtiğimiz hafta 'ın 'yı ağırladığı maçta görev alan , karşılaşmanın ardından sürpriz bir ifade kullandı.

Koita'dan Beşiktaş'a transfer mesajı!

"DEVRE ARASI O OTOBÜSE BİNECEĞİM!"

Sabah'ın haberine göre Koita, siyah-beyazlıların takım otobüsünün yanından geçerken kendisine yöneltilen "Ne zaman bu otobüse bineceksin?" sorusuna "İnşallah devre arası" cevabını verdi.

Koita'dan Beşiktaş'a transfer mesajı!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu yönetimi devre arası için olmasa da sezon sonunda kadrosuna katmayı düşünüyor.

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