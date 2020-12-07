Beşiktaş'ın kasası da güldü! 3 galibiyet sonunda...

Beşiktaş son 3 maçını kazanıp galibiyet primi olarak da toplam 6 milyon 750 bin TL'yi kasasına koydu.

Böylece arka arkaya gelen zaferlerle kasaya sıcak para girişi sağlanırken yoğun ödemeler içindeki yönetimi bir nebze de olsa rahatlattı.

Borç yükünü mümkün olabildiğince azaltmak isteyen başkan Ahmet Nur Çebi, bir yandan ek gelir yöntemleri konusunda uğraşlar veriyor diğer yandan da takımı motive ederek devam edecek galibiyetlerde gelecek parayı düşünüyor.

Başkan Çebi, bu nedenle özellikle büyük maçlar olmak üzere her fırsatta takıma moral ziyaretleri düzenliyor.

Devre arasına kadar alınacak maksimum galibiyetlerle sıcak para girişinin devam etmesini isteyen başkan, diğer yandan gönderilecek oyuncularla ödeme yükünden kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Önceliği Vida ve Ljajic'e veren siyahbeyazlılar, bu ismi elden çıkarıp yaklaşık 6 milyon euro'ya (54 milyon TL) yakın bir rakamdan kurtulmak amacında.