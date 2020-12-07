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'ın kasası da güldü! 3 galibiyet sonunda...

’ın 3 maçlık galibiyet serisinden kasasına 6 milyon 750 bin TL girdi. Ödemelerle boğuşan yönetimin az da olsa yüzü güldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 23:42 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ın kasası da güldü! 3 galibiyet sonunda...

son 3 maçını kazanıp galibiyet primi olarak da toplam 6 milyon 750 bin TL'yi kasasına koydu.

Beşiktaş'ın kasası da güldü! 3 galibiyet sonunda...

Böylece arka arkaya gelen zaferlerle kasaya sıcak para girişi sağlanırken yoğun ödemeler içindeki yönetimi bir nebze de olsa rahatlattı.

Beşiktaş'ın kasası da güldü! 3 galibiyet sonunda...

Borç yükünü mümkün olabildiğince azaltmak isteyen başkan Ahmet Nur Çebi, bir yandan ek gelir yöntemleri konusunda uğraşlar veriyor diğer yandan da takımı motive ederek devam edecek galibiyetlerde gelecek parayı düşünüyor.

Beşiktaş'ın kasası da güldü! 3 galibiyet sonunda...

Başkan Çebi, bu nedenle özellikle büyük maçlar olmak üzere her fırsatta takıma moral ziyaretleri düzenliyor.

Beşiktaş'ın kasası da güldü! 3 galibiyet sonunda...

Devre arasına kadar alınacak maksimum galibiyetlerle sıcak para girişinin devam etmesini isteyen başkan, diğer yandan gönderilecek oyuncularla ödeme yükünden kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş'ın kasası da güldü! 3 galibiyet sonunda...

Önceliği Vida ve Ljajic'e veren siyahbeyazlılar, bu ismi elden çıkarıp yaklaşık 6 milyon euro'ya (54 milyon TL) yakın bir rakamdan kurtulmak amacında.

Beşiktaş'ın kasası da güldü! 3 galibiyet sonunda...

'ın sadece Vida ve Ljajic'in maaşlarını çıkarmak için bile bir sezonda en az 20 maçı kazanması gerekiyor.

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