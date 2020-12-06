Haberler Beşiktaş Holzhauser’den Beşiktaş'a açık kapı! "Neden olmasın?"

’den 'a açık kapı! "Neden olmasın?"

sezonunun açılmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran 'ın listesinde bulunan, Beerschot'ta forma giyen orta saha oyuncusu , Beşiktaş iddiaları için "Neden olmasın" dedi ve açık kapı bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Holzhauser’den Beşiktaş'a açık kapı! "Neden olmasın?"

'da gündem 'ın Robert 'e yaptığı teklifi…

Holzhauser’den Beşiktaş'a açık kapı! "Neden olmasın?"

Sezonun en başarılı oyuncuları arasında yer alan Avusturyalı 10 numara için HNL gazetesi, " ve Anderlecht istekli. Ancak elini çabuk tutan takım" diye yazdı.

Holzhauser’den Beşiktaş'a açık kapı! "Neden olmasın?"

Beersshot'ta oynayan , ülkesi 'dan Die Presse'ye konuştu.
Transferiyle ilgili son dönemde çıkan haberler için, " ve 'de oynadım.

Holzhauser’den Beşiktaş'a açık kapı! "Neden olmasın?"

Şimdi de 'dayım. Şu anda düşünmüyorum. Çünkü bir ay olmadı sözleşme yenileyeli.

Holzhauser’den Beşiktaş'a açık kapı! "Neden olmasın?"

Ancak kulübümü ikna edecek, benim de ilgimi çekecek bir teklif olursa neden olmasın" sözleriyle açık kapı bıraktı.

BİZE ULAŞIN