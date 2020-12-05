Haberler Beşiktaş Bernard Mensah paylaştı! "Deniz kenarında..."

paylaştı! "Deniz kenarında..."

'ın Ganalı yıldızı , maçında attığı golle galibiyete katkı verdi. Karşılaşmanın ardından hesabından paylaşım yapan 26 yaşındaki futbolcu, "Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz" notunu düştü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 11:22
Bernard Mensah paylaştı! "Deniz kenarında..."

'ın 'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada perdeyi açan isim oldu. Aboubakar'ın sol kanattan içeri çevirdiği top kaleciden sekti ve Ganalı futbolcunun önünde kaldı. Mensah yaptığı düzgün vuruşla fileleri sarstı ve 'de bu sezonki ikinci golünü kaydetti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu maçın ardından hesabından paylaşım yaptı.

Gol sevincini yaşadığı bir fotoğrafını paylaşan Bernard Mensah, "Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz" notunu düştü. Yıldız ismin bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından oldukça beğenildi.


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