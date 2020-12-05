Bernard Mensah paylaştı! "Deniz kenarında..."

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Bernard Mensah perdeyi açan isim oldu. Aboubakar'ın sol kanattan içeri çevirdiği top kaleciden sekti ve Ganalı futbolcunun önünde kaldı. Mensah yaptığı düzgün vuruşla fileleri sarstı ve Süper Lig'de bu sezonki ikinci golünü kaydetti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Gol sevincini yaşadığı bir fotoğrafını paylaşan Bernard Mensah, "Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz" notunu düştü. Yıldız ismin bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından oldukça beğenildi.





