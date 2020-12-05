Atiba yıldızlaşmaya devam ediyor!

Beşiktaş'ın yıllara meydan okuyan futbolcusu Atiba Hutchinson, Kasımpaşa maçında etkili performansını sürdürdü. Deneyimli oyuncu, takımının 3-0 kazandığı karşılaşmada attığı golle galibiyete katkı sağladı. Beşiktaş taraftarı maçın ardından sosyal medyada Atiba hakkında övgü dolu sözler kullandı.

"DEVAMINI GETİRMEMİZ LAZIM"

Kasımpaşa maçınının ardından konuşan Kanadalı oyuncu, "İyi oynadık. Bazı anlarda aslında konsantrasyonu kaybettik. İlk yarı bitmeden golü bulmuş olmak, 2. yarı için özgüven verdi. Son 2 galibiyetten sonra bu seviyeye oynamaya devam etmek çok önemliydi bizim için. Bugün ayrıca gol yemedik, bu da çok olumlu bir nokta. Mutluyuz, takımım galip geldiği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gün geçtikçe daha iyi olduklarını kaydeden Atiba, "Henüz çok erken yorum için ama ritmimizi buluyoruz. Yeni gelen arkadaşlar oldu, herkes birbirine alışıyor, alıştı hatta. Kendimize güvenimiz de geliyor. 3 maç kazanmak olumlu ama daha çok maç var. Böyle gitmesi güzel hissettiriyor, devamını getirmemiz lazım" dedi.