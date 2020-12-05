Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Mario Balotelli Vasco da Gama ile anlaşmaya vardı

Son dakika haberi: Vasco da Gama ile anlaşmaya vardı

Yaz döneminde 'ın gündemine gelen ancak 'ın veto etmesi üzerine transferi gerçekleşmeyen 'nin yeni durağı belli oldu. İtalyan golcünün, ekibi Vasco da Gama ile yıllık 2.5 milyon euro karşılığında 1 yıllık anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların gün içerisinde atılacağı öne sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 09:00
Son dakika transfer haberi: Mario Balotelli Vasco da Gama ile anlaşmaya vardı

Yaz döneminde adı sıkça 'la anılan , siyah-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına varmış ancak teknik direktör 'dan veto yiyince transferi yatmıştı.

Hala boşta olan İtalyan golcü için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 29 yaşındaki futbolcunun ekibi Vasco da Gama ile anlaştığını açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşılan habere göre Balotelli, gün içerisinde Vasco ile 2.5 milyon euro karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

"MARADONA ETKİSİ YARATACAK"

Vasco da Gama'nın Sportif Direktörü Fabio Cardella, geçtiğimiz günlerde Balotelli hakkında yaptığı açıklamada, "Balotelli bize gelmeyi çok istiyor. Unutmayın Vasco, dünyada 'den sonra en çok kupa kazanan 2. kulüp. Eğer Balotelli bize gelirse taraftarımız için Maradona etkisi yaratacak, buna inanıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Mario Balotelli son olarak İtalya 4. Lig ekibi Sporting Franciacorta takımıyla idmanlara çıkarken görüntülenmişti.

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