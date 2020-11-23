Haberler Futbol Transfer haberi: Balotelli için resmi açıklama geldi! Yeni adresi...

haberi: Balotelli için resmi açıklama geldi! Yeni adresi...

Yaz döneminde ekiplerinden 'ın da gündemine gelen ancak tranfseri gerçekleşmeyen kendisine kulüp arıyor. 30 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili de Gama cephesinden flaş bir açıklama geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:29
Transfer haberi: Balotelli için resmi açıklama geldi! Yeni adresi...

Kariyerinde son olarak forması giyen Balotelli, bir süredir kendisine kulüp arıyor. Sezon başında 'a transferi gerçekleşmeyen, 30 yaşındaki forvetin yeni adresi olabilir. de Gama'da yönetimde görev yapan Leven , Balotelli'yi projesinin bir parçası olarak getirmek istiyor.

"TRANSFERİ BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
Siano açıklamasında; "Balotelli, kulübümüz Vasco'nun ırkçılıkla mücadelesi için çok uygun bir oyuncu. Aramızda iyi bir sinerji var ancak önümüzdeki 30 günde ülkeye yabancı gelişini kısıtlayan bir düzenleme devreye girdi. Şimdilik bu sürede bekleyip, sonra transferi bitirmeye çalışacağız." dedi.

Balotelli son olarak Brescia formasını terletti. 1 Temmuz 2020'den beri kulüpsüz olan Balotelli, uzun süredir arayışını sürdürüyor.

BİZE ULAŞIN