Haberler Futbol Ahmed Musa Al Nassr'la yollarını ayırdı!

'la yollarını ayırdı!

Adı döneminde Türk takımlarıyla da anılan Nijeryalı forvet , ekibi ile yollarını resmen ayırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:53
Ahmed Musa Al Nassr'la yollarını ayırdı!

döneminde adı zaman zaman ve 'la da anılan, Nijeryalı futbolcu serbest kaldı. Ligi takımlarından , tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırdıklarını resmen duyurdu.

Kulübünün sosyal medya hesabından teşekkür ederek vedalaştığı 28 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Avrupa kıtasında devam etmek istediği ifade edildi.

Kanatlarda da forma giyen forvet oyuncusu, 2018 yılında İngiliz ekibi Leicester City'den 16.5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a transfer olmuştu.

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