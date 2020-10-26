Ahmed Musa Al Nassr'la yollarını ayırdı!

Transfer döneminde adı zaman zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan, Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa serbest kaldı. Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr, tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırdıklarını resmen duyurdu.

Kulübünün sosyal medya hesabından teşekkür ederek vedalaştığı 28 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Avrupa kıtasında devam etmek istediği ifade edildi.

Kanatlarda da forma giyen forvet oyuncusu, 2018 yılında İngiliz ekibi Leicester City'den 16.5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a transfer olmuştu.